ЛеБрон поднови тренировки с ЛА Лейкърс

Чете се за: 00:45 мин.

Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Очакванията са баскетболната суперзвезда да играе в двубоя срещу Юта Джаз в средата на седмицата. 

Снимка: БТА
Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс се завърна на тренировки с Лос Анджелис Лейкърс в понеделник и очаква да види как ще се чувства преди да изиграе първия си мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация, съобщи АП.

Джеймс не беше тренирал с „езерняците“ откакто получи контузия в областта на кръста през септември и за пръв път в кариерата си изпусна откриваща среща от НБА. През този месец той възобнови тренировки с отбора от Лигата за развитие на НБА Саут Бей Лейкърс.

„Просто се опитвам да стигна до мястото, на което бях преди и да се чувствам отново като себе си. Трябва да видя как ще реагира тялото ми в следващите 24 часа. Белите ми дробове са като на новородено. Това е най-важното нещо - трябва да ги възвърна до такива на пораснал човек. Вече изгубих гласа си на първия ден, викайки по съотборниците си. Трябва да разработя гласа си отново. Ще пия доста чай и ще почивам довечера. Чувството да съм отново тук с момчетата е страхотно, липсваха ми“, каза Джеймс.

Джеймс разкри, че е имал ишиас - болка, започваща от кръста и надолу по краката, още преди две години. По-късно той получи травма в коляното при отпадането на ЛА Лейкърс от Минесота Тимбъруулвс в първия рунд на плейофите през пролетта. Тези контузии забавиха завръщането му към тренировки тази година и впоследствие му попречиха да играе в началото на кампанията.

„Кратко след контузията в плейфоите започнах да чувствам болка в бедрото и кръста, подобни неща. Всичко се промени - цялата динамика около подготовката ми за сезона. Но за мен всичко това е за добро“, обясни четирикратният носител на приза за Най-полезен играч в НБА.

„Ако някога си имал ишиас, събуждаш се на следващия ден и се надяваш да не го почувстваш като станеш от леглото. Лягаш си вечер и се надяваш да не го усетиш докато си в леглото. Напоследък се чувствам по-добре. Правя много упражнения, които да ми помогнат да се излекувам, така че просто запазвам позитивна нагласа“, допълни Джеймс.

Лос Анджелис Лейкърс е на четвърто място в Западната конференция, а Лука Дончич и Остин Рийвс водят отбора в отсъствието на ЛеБрон. Когато се завърне сред състава, той ще се превърне в първия баскетболист в историята, който е играл в 23 сезона в лигата. Очакванията са той да играе в двубоя срещу Юта Джаз в средата на седмицата.

„Липсваха ми тези момчета. Дори само да тренираме с тях, обичам тренировъчния процес. Не ми липсва пътуването, обаче. Скоро ставам на 41 години. Бях щастлив на дивана вкъщи, но ми липсва съревнованието и ми липсват момчетата“, завърши звездата на калифорнийци.

