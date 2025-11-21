Легенда на Манчестър Сити окачи бутонките

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Той приключва с професионалната дейност на 40-годишна възраст.

Фернандиньо
Бившият футболист на Манчестър Сити Фернандиньо официално сложи край на своята кариера. Той приключва с професионалната дейност на 40-годишна възраст.

“Забавлявах се и давах всичко от себе си, а сега е време да се наслаждавам на семейството ми", заяви той, цитиран от “Глобо".

Най-много мачове бразилецът има като футболист на “гражданите", а именно 383 срещи между 2013 и 2022 година. През този период той печели 13 трофея с тима: пет титли на Англия, шест Купи на лигата, една ФА Къп и една Къмюнити Шийлд.

В кариерата си Фернандиньо игра още за отборите на Атлетико Паранаензе и Шахтьор Донецк.

С Шахтьор той е спечелил шест титли на Украйна, четири купи и три суперкупи на страната. Освен това опорният халф записа 53 двубоя с 2 попадения и 5 асистенции за Бразилия, с която спечели Копа Америка през 2019-а, а с младежкия състав на страната до 20 години стана световен шампион през 2003-а.

