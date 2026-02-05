Легендарен наставник пое Спартак Плевен

Спартак Плевен не се забави много с намирането на нов старши треньор. „Синьо-белите“ ще бъдат водени от Желко Лукаич, анонсираха днес официално от клуба. По този начин спартаклии потвърдиха новината за сърбина още преди ден, когато стана ясно, че е близо до треньорския пост. Наставникът сложи подписа си под договор с тима от Плевен до края на 2026/2027.

Той замени на поста Тодор Тодоров, който бе освободен от него по-рано през деня. Новият старши треньор ще се присъедини към отбора на 8 февруари (неделя), което означава, че помощник-треньорът Александър Алексиев ще води Спартак в мача от 20-ия кръг срещу Академик Бултекс 99 утре (петък).

Припомняме, че Лукаич познава отлично българската обстановка, след като бе начело на Лукойл Академик през 2007/2008. Под негово ръководство тимъ от Правец завоюва златен дубъл- титла и Купа на България, като си проправи път и до осминафиналите на Еврокъп.

За последно той ръководеше Асесофт Плоещ, където пое румънците в началото на януари 2025 година и остана в редиците им до края на сезона.

Преди това 67-годишният специалист води босненските Храшница, Игман Илиджа, Зелезничар Сараево и Игокеа, сръбските Боровица, Партизан, Войводина Нови Сад, Хемофарм, Спартак Суботица и Жокер, гръцкия ПАОК, руския Сургут, украинския Политехника и северномакедонския МЗТ Скопие. Легендарният треньор извежда „гробарите“ до Купата на Бивша Югославия. При престоя си в Хемофарм завоюва златото в Адриатическата лига, а с Игокеа спечели Купата на Босна и Херцеговина. Има и Купа на Северна Македония с МЗТ.