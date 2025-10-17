БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лехечка е на крачка от втори пореден финал в Брюксел

Спорт
Иржи Лехечка се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърда настилка ATP 250 в Брюксел с награден фонд от над 700 хиляди евро.

Финалистът от миналия сезон достигна до преднина от 4:1 в третия сет срещу Бенжамен Бонзи, когато французинът прекрати участието си в двубоя заради контузия. Поставеният под №3 изостана в резултата при 6:7(8), но след това успя да изравни след 6:1.

В предпоследната фаза от турнира в белгийската столица чехът ще се изправи срещу Джовани Мпечи Перикар. Петият в схемата французин победи с 6:4, 7:6(8) Лоренцо Музети.

В първия гейм на двубоя Мпечи Перикар спечели подаването на поставения под №1 и след това взе дебютния сет с 6:4. Втората част премина без пробиви, като френският тенисист се нуждаеше от три мачбола срещу италианеца, за да приключи срещата за час и 23 минути.

Шампионът от 2022 година Феликс Оже-Алиасим също продължава на полуфиналите. Поставеният под №2 победи с 6:2, 7:6(6) квалификанта Елиът Спицири (САЩ).

Канадецът взе лесно първия сет, но по-късно пропиля аванс от 4:2 във втория. В последвалия тайбрек той надделя драматично с 8-6.

На полуфиналите Оже-Алиасим ще играе срещу победителя от мача между Алехандро Давидович Фокина и Рафаел Колиньон.

