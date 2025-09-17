Леопард, включен в Червения списък, откриха в Грузия



В националния парк Алгети в Грузия камери заснеха изключително рядко животно – леопард (джики), включен в Червения списък на застрашените видове. Това е едва третият случай за последните 20 години, когато такъв хищник е уловен на снимка в страната.

Леопардът е минал покрай оградата на ферма за елени, която е силно защитена – 72 хектара площ, 4 км ограда, 40 фотокапана и 30 видеокамери. Елените са напълно в безопасност, а извън оградата има достатъчно естествена храна за джики.

Специалистите смятат, че животното отдавна живее в планината Триалети, но е толкова предпазливо, че почти не се засича от хора.

Зоолозите подчертават, че откритието е много важно, защото доказва, че Грузия е ключово място за биоразнообразието на Евразия. В миналото леопардите са били често срещани в страната, но заради бракониерство почти изчезват през XX век.

Днес в Грузия има 100 защитени територии с площ почти 1 милион хектара, а предстои създаването и на нови в няколко региона.