Лесен жребий за Яник Синер на US Open

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Карлос Алкарас и Новак Джокович също разбраха своя евентуален път по пътя към титлата на последния за годината турнир от Големия шлем.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Яник Синер научи своя първи съперник на US Open. Лидерът в световната ранглиста ще срещне Вит Коприва в първия кръг на последния за годината турнир от Големия шлем. Това стана ясно след жребия, който бе изтеглен.

Ако се справи с чеха, италианецът, който е сред фаворитите за титлата, ще може да срещне Джак Дрейпър на четвъртфиналите, както и Александър Зверев в Топ 4.

От своя страна Карлос Алкарас ще започне срещу един от представителите на домакините – Райли Опелка, а пътят му до финала може да включва четвъртфинален сблъсък с още двама американци в лицето на Бен Шелтън и четвъртия поставен Тейлър Фриц на полуфиналите.

Новак Джокович, поставен под номер 7, ще започне срещу Лърнър Тиен и може да се изправи срещу Франсис Тиафо в четвъртия кръг, след което може да срещне Алкарас в полуфиналите.

Арина Сабаленка ще започне срещу Ребека Масарова, а двуседмичният турнир може да включва четвъртфинална среща с финалистката от Синсинати Джазмин Паолини и полуфинален мач срещу Джесика Пегула.

Шампионката от Уимбълдън Ига Швьонтек, която спечели титлата в Синсинати, може да се изправи срещу Аманда Анисимова на четвъртфиналите.

Носителката на титлата от Ролан Гарос 2025 Коко Гоф, която е поставена под номер 1, може да се изправи на четвъртфиналите срещу шестата в схемата Медисън Кийс от САЩ, която триумфира на тазгодишното Открито първенство на Австралия.

#US Open 2025 #Жасмин Паолини #Новак Джоккович #Карлос Алкарас #Коко Гоф #Ига Швьонтек #Арина Сабаленка #Яник Синер

