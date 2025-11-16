БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Летнишкото съкровище – тайните на тракийските конници

от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Деца
Снимка: letnitsa.bg
В света на траките нямало писменост, затова те предавали своите истории и вярвания чрез изкуство. Едно от най-впечатляващите доказателства за това е Летнишкото съкровище – открито случайно през 1964 година край днешния град Летница. Работници попадат на бронзов съд, заровен плитко в земята. В него се криели 23 сребърни и позлатени апликации – част от конска амуниция на владетел от IV век пр. Хр.

Археолозите смятат, че украсите са дело на двама майстори – тракиец и елинец – и изобразяват сцени от живота, митологията и вярванията на тракийската аристокрация. На тях виждаме конници в броня, борещи се животни и символи на власт и мъдрост.

Според учените тези орнаменти не са просто украса, а послание за пътя на тракийския владетел – от млад войн до мъдър управник. Смята се, че този „път на посвещението“ е продължавал осем години, през които аристократът преминавал през различни изпитания и ритуали.

След като е спасено и събрано от местните хора и археолозите, съкровището започва да обикаля света – показвано е в Лувъра, Лос Анджелис и Скопие. Днес може да се види в Националния исторически музей в София.

Летнишкото съкровище остава златното доказателство за духа и мъдростта на траките – народ, който е можел да „говори“ чрез изкуството си дори без писменост.

