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Левски без Хуан Переа срещу Университатя

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Спорт
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Переа не тренира с тима вчера, а днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата.

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Снимка: startphoto.bg
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Нападателят на Левски Хуан Переа не попадна в групата за първия мач с Университатя Крайова, който е тази вечер от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но бе сменен след час игра от Алекс Сентейес поради болки. Переа не тренира с тима вчера, а днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата.

Така отборът на Хулио Веласкес ще бъде без типичен централен нападател, тъй като и Мустафа Сангаре все още не е готов за игра. Единствено младият Стивън Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той няма никакъв опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванша срещу Борац Баня Лука.

В разширения състав не е и титулярният десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното, която изисква почивка за пълното му възстановяване.

Групата на Левски за Университатя е съставена от 21 играчи:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов.

#ФК Университатя Крайова #Хуан Переа #ПФК Левски София

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