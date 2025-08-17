БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Левски и Лудогорец ще се опитат да останат на правия път в Първа лига

„Сините“ и „зелените“ все още не знаят какво е загуба от началото на сезона в родния елит.

Левски и Лудогорец ще се опитат да останат на правия път в Първа лига
Снимка: БГНЕС
Левски и Лудогорец ще се опитат да останат перфектни от началото на сезона в Първа лига. Действащите шампиони ще приемат Локомотив София от 19:00 часа, а 21:15 ч. „сините“ ще имат гостуване на Ботев Враца в мачове от петия кръг.

Футболистите на Руи Мота ще направят опит да преглътнат разочарованието след отпадането си в Шампионска лига. „Зелените“ вече мислят за плейофите в Лига Европа, но преди това ще посрещнат столичните „железничари“ в опит да запишат пета поредна победа. Към момента футболистите на Станислав Генчев нямат загуба през новия сезон и ще гостуват в Разград с добро настроение. Очаква се тимът от Разград да разчита не голям брой от своите резерви.

Подобно на Лудогорец, Левски също се стреми да продължи с отличното си представяне и в родния елит. Съставът на Хулио Веласкес също не знае какво е поражение през 2025/2026 на родна земя. Столичани със сигурност вече мислят плейофите в Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар, но преди това ще трябва да си свършат работата срещу играчите на Христо Янев.

Врачани записаха три равенства и поражение, като заемат 11-та позиция с три пункта. През седмицата отборът от Враца преподписа с Владислав Найденов до лятото на 2028 година, а добрата новина е и завръщането на Мартин Петков.

