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Левски назначи нов директор с богат международен опит

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Филаделфо Апаро пристига на "Герена“ от италианския Комо и ще отговаря за приходите, маркетинга и търговското развитие на "сините“

левски назначи нов директор богат международен опит
Снимка: Официален сайт на ПФК Левски
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Левски официално обяви назначението на италианския мениджър Филаделфо Апаро на позицията Chief Revenue Officer (директор по приходите). Той ще има ключова роля в развитието на клуба извън терена, като ще ръководи направленията, свързани с търговската дейност, маркетинга, бранд идентичността и комуникациите.

Апаро, известен още като Делфо, притежава над 20 години международен опит в бизнес управлението, маркетинга и изграждането на стратегически партньорства.

Преди да се присъедини към „сините“, италианецът е заемал поста ръководител на партньорствата и спонсорството в Комо. Там той е участвал активно в развитието на клуба по време на неговия възход в италианския и европейския футбол.

Сред основните му постижения е разширяването на спонсорското портфолио на Комо и привличането на международни компании като Revolut, Uber, Adidas, Canva и EA SPORTS FC. Работата му е била насочена към увеличаване на приходите, изграждане на дългосрочни партньорства и засилване на международното присъствие на италианския клуб.

Преди кариерата си във футбола Апаро е работил за редица големи международни компании и комуникационни агенции, сред които Acer, Renault, Saatchi & Saatchi, Publicis и Bertelsmann.

От Левски подчертават, че новият директор ще се стреми да развива устойчиви източници на приходи и да създава нови бизнес възможности, като същевременно укрепва връзката между клуба, неговите партньори и привърженици.

„ПФК Левски приветства Филаделфо Апаро и му пожелава успех в изпълнението на новата отговорна роля“, написаха от клуба в официалното си съобщение.

#Филаделфо Апаро #ПФК Левски София

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