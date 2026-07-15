Левски отново среща познат съперник в Чалъндж къп

Женският волейболен отбор на Левски ще срещне нидерландския Аполо 8 Борне в първия си двубой от новото издание на турнира Чалъндж къп.

Първата среща ще бъде в Нидерландия в периода 27–29 октомври, а реваншът в София е насрочен за седмица по-късно - между 3 и 5 ноември.

Двата отбора се познават добре, след като се изправиха един срещу друг и през миналия сезон. Тогава „сините“ спечелиха драматично гостуването си с 3:2, а в София постигнаха категорична победа с 3:0 и продължиха напред в турнира.

При нов успех срещу Аполо 8 българският вицешампион ще се класира за 1/16-финалите. Там Левски ще срещне победителя от двойката между датския Холте и азербайджанския ДХ Волей Баку.