Левски отваря още два блока за своите привърженици за мача с АЕК

От Левски информираха, че ще има нови два блока в Сектор "Г" - блок 37 и блок 42, за които ще се продават билети за домакинския мач срещу АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига на 18 август.

Това стана, след като първите 37 хиляди пропуска, пуснати в продажба, бяха разграбени от "сините" фенове.

"ПФК Левски държи да информира футболната общественост, че след големи усилия от страна на клуба бяха отпуснати още два допълнителни блока за „сини“ привърженици. Това са Блок 37 и Блок 42 в Сектор "Г", като по този начин бе намалена буферната зона до привържениците на АЕК. Така още 1536 привърженици ще могат да наблюдават срещата.

За няколко часа вчера бяха продадени 37 000 билета за двубоя. Допълнителни билети можете да закупите онлайн", написаха от Левски.