БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски победи Славия в контрола преди НВЛ за жени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Волейболистките на старши треньора Радослав Арсов записаха чист успех.

ЖВК Левски София
Снимка: levskivc.bg
Слушай новината

Чиста победа записа дамският отбор на Левски над Славия в предсезонна контрола. В зала "Левски София" волейболистките на старши треньора Радослав Арсов записаха успех с 3:0 (25:22, 25:17, 26:24).

Според договорката между двата щаба бе изигран още един гейм, в който на полето бе "синият" тим при девойките старша възраст и спечели.

Най-резултатна в същинския спаринг за Левски бе Славина Колева с 16 точки (1 блок). Мария Златанова добави 9 (1 ас), а Венеса Радева и Елена Коларова се отчетоха с по 7, съответно 2 аса, 1 блок и 2 аса и 2 блока.

#ЖВК Левски София #ЖВК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
2
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
4
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
5
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
6
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Български волейбол

Николай Иванов за Треньорската конвенция на СЕV: България ще бъде отново в центъра на много важно събитие от най-висок ранг
Николай Иванов за Треньорската конвенция на СЕV: България ще бъде отново в центъра на много важно събитие от най-висок ранг
Женският ни национален отбор по волейбол загуби драматично от Бразилия в пет гейма Женският ни национален отбор по волейбол загуби драматично от Бразилия в пет гейма
Чете се за: 04:25 мин.
Волейболният национал Мартин Божилов за олимпийската квалификация: Няма какво да губим Волейболният национал Мартин Божилов за олимпийската квалификация: Няма какво да губим
Чете се за: 04:15 мин.
Симеон Николов: Не очаквах толкова бързо да съм част от първия тим на България Симеон Николов: Не очаквах толкова бързо да съм част от първия тим на България
Чете се за: 02:50 мин.
Цветан Соколов: Отиваме в Китай да играем нашата игра, моята цел е да изненадаме всички Цветан Соколов: Отиваме в Китай да играем нашата игра, моята цел е да изненадаме всички
Чете се за: 03:42 мин.
Пламен Константинов: Не трябва да мислим за резултати, трябва да израснем най-много в сервиса Пламен Константинов: Не трябва да мислим за резултати, трябва да израснем най-много в сервиса
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и "Красно село"
Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1 Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко "Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Управляващите в търсене на нов данъчен модел
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ