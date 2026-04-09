Левски почита легендата Боби Михайлов с черен екип срещу Арда

Левски ще почете паметта на една от най-големите фигури в историята на клуба и българския футбол – Борислав Михайлов, който почина на 31 март на 63-годишна възраст след прекаран инсулт.

В знак на траур "сините“ ще излязат с черни екипи в домакинството си срещу Арда, което започва тази вечер от 20:30 часа, вместо с традиционния син цвят.

От клуба публикуваха емоционално послание, с което отдават почит към своя бивш капитан и дългогодишна емблема:

"Боби е цяла епоха за любимия ни "Левски“, затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му. В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион "Георги Аспарухов“ синьо с черно“, написаха от клуба.

Срещата с Арда ще бъде първата на „Герена“ след кончината на легендарния вратар, а жестът има за цел да изрази уважение и признателност към неговия принос.