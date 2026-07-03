Левски призова феновете за отговорно поведение преди гостуването на Борац

Левски отправи официален призив към своите привърженици преди гостуването на Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига. От клуба напомниха, че се намират в период на пробация пред УЕФА и дори минимално провинение може да доведе до сериозни санкции.

В съобщението си „сините“ призоваха феновете да подкрепят отбора без прояви на расизъм, ксенофобия, дискриминация или политически лозунги.

От Левски информираха още, че домакините от Борац няма да допускат на стадиона оръжия, пиротехнически изделия, запалими материали, стъклени бутилки, алкохол, лазерни устройства, остри предмети и знамена със забранено или дискриминационно съдържание.

"Напомняме, че ПФК Левски се намира в период на пробация, при който всяко едно минимално провинение може да доведе до забрана за продажба на билети за „сини“ фенове при следващото европейско гостуване на тима“, написаха от клуба.

От „Герена“ завършиха обръщението си с апел привържениците да бъдат 12-ият играч на отбора, като подкрепят футболистите с цялото си сърце, но и с необходимата отговорност.