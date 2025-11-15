Левски спечели гостуването си на Миньор в Перник за четвърта победа

В среща от 5-ия кръг на женския волейболен елит при жените Левски спечели гостуването си на Миньор. В Перник състезателките на старши треньора Радослав Арсов надвиха 3:1 (25:13, 20:25, 25:11, 25:16) гейма домакините.

След силен старт столичани позволиха на съперника да се върне в срещата при 1:1. След това обаче взеха необходимите мерки, за да затворят убедително мача.

Днес се развихриха центровете Елена Коларова и Венеса Радева, които общо реализираха 31 точки. Първата приключи със 17 (1 ас, 4 блока), а втората – с 14 (2 аса, 3 блока).

С 4 победи, 1 загуба и 12 точки Левски излезе на 3-о място във временното класиране. Лидер е Марица Пловдив с актив 5/0/15, а втората позиция заема ЦПВК с баланс 4/0/12.

В следващия кръг „сините“ приемат именно ЦПВК. Мачът в зала „Левски София“ е на 22 ноември от 18:30 часа.