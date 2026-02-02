Левски тренира без Марин Петков

Отборът на Левски проведе последната тренировка преди финала за Суперкупата на България без национала Марин Петков. Крилото е пред трансфер в Ал Тавоон от Саудитска Арабия, като имаше индикации, че той няма да тренира повече със "сините", преди да бъде финализиран трансферът.

По-рано през деня на пресконференцията си треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че в този момент Марин Петков все още е футболист на "сините". Той обаче не даде конкретен отговор дали крилото ще остане в отбора, като не отрече, че се преговаря за негов трансфер.

С отбора тренира последното попълнение Хуан Переа от Локомотив Пловдив. Шансовете на нападателя да бъде картотекиран преди финала с Лудогорец са минимални и най-вероятно той ще остане зрител на мача.