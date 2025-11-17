Левски вгорчи дебюта на Росен Барчовски начело на Шумен

Левски дочака първа победа от началото на сезона в НБЛ. Баскетболистите на Константин Папазов отказаха Шумен с 93:80 в мач от седмия кръг. В зала "Триадица" столичният отбор държеше съдбата си в свои ръце през огромна част от двубоя и това бе достатъчно да развали дебюта на Росен Барчовски начело на "жълто-зелените. Освен това шуменци продължават да са единственият тим в родния елит, който все още не знае какво е успех.

Дебют за "сините" направи и последното им ново попълнение в лицето на Стоян Кайнаров, докато за гостите липсваше един от чужденците - Клемен Вуга.

Столичният отбор има една победа и пет загуби, а шуменският тим е с шест загуби. На 19 ноември (сряда) Левски ше бъде гост на Берое Стара Загора. От своя страна Шумен също ще гостува, но на Спартак Плевен в същия ден.

Стартът бе предложи честа смяна на водачеството и няколко равенства. Макар и Андрия Блатанчич да бе движещата сила за гостите, Златин Георгиев и Димитър Маринчешки отговориха, за да могат домакините да се сдобият с водачеството и аванс от 6 точки след 10 минути игра.

Георгиев и Маринчешки направиха така, че столичният отбор се пребори за двуцифрена разлика в хода на втората част. Джейлън Бар и Мирослав Денчев показаха, че ситуацията за „жълто-зелените“ не е толкова лоша, стопявайки почти изоставането им, но това не спря домакините да се изстрелят на голямата почивка при 44:39.

Силната игра в защита, комбинирана със соловите прояви на Седариан Рейнс и Георгиев, доведоха до нова двуцифрена преднина при подновяването на играта за домакините. Шуменският тим задейства стрелбата зад дъгата чрез Костадин Лазаорв и Бар, за да последва нов импулс от негова страна. В този момент Стоян Кайнаров и Марио Боянов се отличиха, за да изведат „сините“ с 13 точки в края на предпоследния период.

Изпълненията на Блатанчич, Денчев и Бар оставиха шуменци в играта на старта на финалната десетка, когато редуцираха пасива им до под двуцифрени изражения. Столичният отбор взе мерки с помощта на Маринчешки и Кайнаров, които върнаха двуцифрената разлика и убиха окончателно интригата.

Златин Георгиев даде тон на Левски с 18 точки, 5 борби и 10 асистенции. Стоян Кайнаров дебютира със 17 точки и 6 овладени под двата ринга топки, Марио Боянов реализира 15. Александър Александров отбеляза 12 точки.

Джейлън Бар бе над всички за Шумен с 26 точки и 10 борби. Андрия Блатанчич записа 21, 11 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Мирослав Денчев завърши с 13 точки, Костадин Лазаров има 11 и 5 асистенции.