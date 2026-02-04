Левски записа победа №10 в женския волейболен елит на България

В среща от 12-ия кръг на женския волейболен елит на България Левски записа 10-ата победа за сезона в първенство. В зала „Левски София“ състезателките на старши треньора Денислав Димитров спечелиха чисто срещу Марица 2022 с 3:0 (25:18, 25:23, 25:21) гейма.

В днешната среща единствено във втората част столичани изостанаха, но това не попречи за убедителния успех.

Най-резултатна за успеха стана Мария Златанова с 14 точки (2 блока). Първи цял мач за женския ни състав изигра либерото Никол Стефанова.

Така на втората позиция във временното класиране „сините“ имат 10 победи, 2 загуби и 30 точки. Лидери са шампионките от Марица с 11 успеха и 33 точки. Трети е ЦСКА с 9,3, 28.

В следващия си мач Левски гостува именно на „червените“ за Вечно дерби в неделя от 16:30 часа.