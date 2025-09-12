БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева на полуфинал на двойки в Букурещ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази
Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Букурещ с награден фонд 60 000 долара. Каратанчева и партньорката ѝ Сада Нахимана (Бурунди), поставени под №2, победиха румънското дуо Анамария Оана / Диана-Йоана Симионеску с убедителното 6:2, 6:2 за точно един час игра.

В полуфинала Каратанчева и Нахимана ще срещнат Джени Дюрст (Швейцария) и Нина Варгова (Словакия). Българката вече има пет титли на двойки от турнири на ITF.

В турнира на сингъл Каратанчева отпадна във втория кръг след поражение с 6:3, 3:6, 2:6 от италианката Лиза Пигато за 2 часа и 27 минути.

Друга националка, Росица Денчева, отпадна на четвъртфиналите на двойки заедно с Мара Джае (Румъния), след загуба с 1:6, 4:6 от Лаура Хиетаранта (Финландия) и Сапфо Сакелариди (Гърция) за 67 минути.

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
3
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
4
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
6
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Деца

Франция иска да забрани социалните мрежи за тийнейджърите нощем
Франция иска да забрани социалните мрежи за тийнейджърите нощем
Какво е космическата соларна енергия? Какво е космическата соларна енергия?
Чете се за: 02:02 мин.
NASA въвежда ограничения за китайски граждани NASA въвежда ограничения за китайски граждани
Чете се за: 02:45 мин.
Покемоните - 30 години приключения Покемоните - 30 години приключения
Чете се за: 02:30 мин.
Изкуствен интелект - министър в Албания Изкуствен интелект - министър в Албания
Чете се за: 01:20 мин.
Фондация „Лили Иванова“ подари билети за концерта в Пловдив Фондация „Лили Иванова“ подари билети за концерта в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя изпитва страх
Делото "Дебора": Обвиненият Георги не бил виновен, тя...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата! Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ