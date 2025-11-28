Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Победа за българската тенисистка в Турция.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №3 Каратанчева направи обрат и победи с 1:6, 6:3, 6:0 участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Ирем Курт. Срещата продължи час и 51 минути.

22-годишната българка ще играе за място на полуфиналите срещу шестата в схемата Юлия Струплова (Чехия).

Друга българка – Денислава Глушкова, пета в схемата на сингъл, отстъпи във втория кръг с 6:0, 4:6, 0:6 от Мелиса Еркан (Австралия). Двубоят продължи 2 часа и 38 минути.

#Лиа Каратанчева #Тенис

