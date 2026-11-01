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Лиъм Лоусън ще тръгне от последна позиция в Мексико

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Спорт
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Новозеландецът се извини на Макс Верстапен.

Лиам Лоусън
Снимка: БТА
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Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън беше дисквалифициран от квалификациите и ще стартира в неделното Гран при на Мексико Сити от края на стартовата решетка поради техническо нарушение.

Новозеландецът завърши осми по време в квалификациите, но получи наказание с едно място назад на стартовата решетка след сблъсък с пилота на Ред Бул Макс Верстапен, което го прати на девето място.

Дисквалификацията обаче означава, че Лоусън, който е конкурент на българина Никола Цолов за място в отбора през следващия сезон, ще трябва да стартира в състезанието от края на стартовата решетка.

След квалификациите беше отбелязано, че той е "нарушил изискването за минимална мощност на MGU-K веднага след преминаване на финалната линия при най-бързата си обиколка" във втория кръг на квалификациите.

Междувременно Лиъм Лоусън се извини на Макс Верстапен, след като двамата се сблъскаха по време на тренировката, като заяви, че сблъсъкът не е бил умишлен.

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#Формула 1 сезон 2026 #Гран При на Мексико

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