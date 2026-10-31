Верстапен и Лоусън получиха наказания за сблъсъка в Мексико

Макс Верстапен и Лиъм Лоусън получиха наказания от по една позиция на стартовата решетка за Гран при на Мексико заради сблъсъка помежду им по време на втората свободна тренировка. Решението бе обявено от комисарите преди квалификацията.

В мотивите си те посочиха, че поведението на двамата пилоти е било недопустимо, въпреки отправеното по-рано предупреждение към отборите. Верстапен и Лоусън са признали, че действията им са били неоправдани. Заради предишни подобни инциденти през сезона комисарите са решили да наложат реална санкция вместо ново предупреждение.

Наказанието може да се окаже по-сериозен удар за Лоусън, който все още няма договор за следващия сезон и е сред пилотите, чието място е под въпрос. Новозеландецът обаче прави стабилна кампания и е девети в класирането, след като е спечелил точки в 13 от 18-те състезания.

Верстапен определи поведението на съперника си като неразумно, особено предвид битката му за място през следващия сезон. Лоусън пък заяви по радиото, че нидерландецът буквално се е забил в него. Директорът на Рейсинг Булс Алан Перман също определи сблъсъка като ненужен и заяви, че двамата са можели да постъпят по-добре.