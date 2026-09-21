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Лицензионната комисия към БФС проведе заседание във връзка с установени несъответствия при експлоатацията и поддържането на стадиони в Пловдив и Варна

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Снимка: БТА
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Лицензионната комисия към Българския футболен съюз проведе заседание във връзка с установени несъответствия при експлоатацията и поддържането на стадионите, използвани за домакинските срещи на ПФК Локомотив Пловдив 1926 и ФК Спартак 1918 Варна.

По отношение на стадиона на ПФК Локомотив Пловдив 1926 са констатирани несъответствия, свързани със състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за обслужване на гостуващата публика и безопасността в зоните около терена и стадиона. Отбелязана е и необходимостта от осигуряване на работещо информационно табло и таймер.

Клубът следва да предприеме необходимите действия за възстановяване на терена, осигуряване на необходимия брой места за резервни футболисти и служебни лица, както и за отстраняване на строителните отпадъци и другите потенциално опасни предмети в района на съоръжението.

Необходимо е да бъде подобрена и организацията на достъпа до стадиона, включително обслужването на гостуващата публика и осигуряването на безопасно придвижване на автобусите на участващите отбори.

Лицензионната комисия определи срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. При неизпълнение следващите домакински срещи на ПФК Локомотив Пловдив 1926 ще се провеждат на заявения резервен стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, при условие че съоръжението отговаря на изискванията за провеждане на двубои от Първа професионална лига.

По отношение на стадиона на ФК Спартак 1918 Варна комисията задължи клуба да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектор „А“. Настоящото им разположение възпрепятства рекламното трасе и работата на треньорските щабове.

Предписанието трябва да бъде изпълнено преди следващата домакинска среща на отбора. На клуба е напомнено задължението да поддържа стадиона в добро състояние и да го експлоатира при параметрите, при които съоръжението е било одобрено.

Решенията на Лицензионната комисия са доведени до знанието на двата клуба, Комисията по стадионите и Комисията по етика и феърплей към БФС, уточняват от централата.

#БФС

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