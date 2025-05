Лидерът на Оклахома завоюва приза за MVP на редовния сезон в НБА (ВИДЕО)

Шей Гилджъс-Алекзандър добави ново постижение към своята визитка. Голямата суперзвезда на Оклахома Сити Тъндър увенча своето представяне с приза за MVP на редовния сезон в НБА. За канадеца това е първа подобна награда в неговата кариера.

The 2024-25 Kia NBA Most Valuable Player is... Shai Gilgeous-Alexander!#NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/yGpv5eycSF