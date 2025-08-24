Лион оглави класирането в Лига 1

Отборът на Лион оглави временно класирането в Лига 1, след като записа втори пореден успех в първенството. „Хлапетата“ се наложиха с 3:0 у дома над Мец.



Седемкратният френски шампион беше изпратен във втора дивизия поради продължаващи финансови нередности и дългове, оценени на 175 милиона евро, но обжалва и спечели отново елитния си статут.

Новият президент на клуба Мишел Канг видя голове през първото полувреме на Малик Фофана и Корентен Толисо в рамките само на пет минути - в 25-ата и 30-ата, за да поведе Олимпик Лион с 2:0 до почивката.

Третото попадение бе дело на Адам Карабец в 83-ата минута, като това бе дебютен гол за 22-годишния чешки полузащитник след пристигането му от Спарта Прага.