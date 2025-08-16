Лион тръгна с успех във френската Лига 1

Отборът на Олимпик (Лион), който имаше бурно лято с изхвърляне в Лига 2 и връщане по съдебен път, започна новото първенство на Франция с успех с 1:0 като гост на Ланс.

Eдинственото попадение в срещата вкара Жорж Микаутадзе, разписал се в добавеното време на първата част, след като оползотвори подаване на Малик Фофана.

Срещата беше по-специална за треньора на домакините Пиер Саж, който през 2023 година като наставник на Лион гостува тук за дебюта си в Лига 1. Но днес късметът и силата беше на страната на бившия му отбор, който започна по-активно от самото начало.

Жорж Микаутадзе в 13-ата и Корентен Толисо две минути след това създадоха първите две голови възможности за тима на Лион. До края на първата част надмощието беше поделено, но радостта беше за Лион, след като Фофана и грузинското крило направиха голова комбинация в добавеното време. Всъщност Ланс можеше да изравни в ответната атака, но вратарят Реми Дешан внимаваше и спаси опасен шут на Дейвер Мачадо.

Втората част не се отличаваше кой знае колко като сценарий, но най-чистото положение отново беше за Лион. В 75-ата минута Фофана пропиля светкавична контраатака и брилянтен пас от Толисо.

За домакините влизането на Флориан Товен в последния четвърт час на мача даде енергия на отбора. Публиката на стадион "Феликс Болеар" се развълнува, но нямаше голова радост, въпреки много доброто включване на крилото.