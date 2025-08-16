БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лион тръгна с успех във френската Лига 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Eдинственото попадение в срещата вкара Жорж Микаутадзе.

Олимпик Лион - Жорж Микаутадзе
Снимка: ol.fr
Слушай новината

Отборът на Олимпик (Лион), който имаше бурно лято с изхвърляне в Лига 2 и връщане по съдебен път, започна новото първенство на Франция с успех с 1:0 като гост на Ланс.

Eдинственото попадение в срещата вкара Жорж Микаутадзе, разписал се в добавеното време на първата част, след като оползотвори подаване на Малик Фофана.

Срещата беше по-специална за треньора на домакините Пиер Саж, който през 2023 година като наставник на Лион гостува тук за дебюта си в Лига 1. Но днес късметът и силата беше на страната на бившия му отбор, който започна по-активно от самото начало.

Жорж Микаутадзе в 13-ата и Корентен Толисо две минути след това създадоха първите две голови възможности за тима на Лион. До края на първата част надмощието беше поделено, но радостта беше за Лион, след като Фофана и грузинското крило направиха голова комбинация в добавеното време. Всъщност Ланс можеше да изравни в ответната атака, но вратарят Реми Дешан внимаваше и спаси опасен шут на Дейвер Мачадо.

Втората част не се отличаваше кой знае колко като сценарий, но най-чистото положение отново беше за Лион. В 75-ата минута Фофана пропиля светкавична контраатака и брилянтен пас от Толисо.

За домакините влизането на Флориан Товен в последния четвърт час на мача даде енергия на отбора. Публиката на стадион "Феликс Болеар" се развълнува, но нямаше голова радост, въпреки много доброто включване на крилото.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Ланс #ФК Олимпик Лион

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Европейски футбол

Нюрнбергер и Дармщат продължават напред за Купата на Германия
Нюрнбергер и Дармщат продължават напред за Купата на Германия
Хамбургер и Санкт Паули оцеляха трудни тестове на старта на Купата на Германия Хамбургер и Санкт Паули оцеляха трудни тестове на старта на Купата на Германия
Чете се за: 01:27 мин.
Фулъм измъкна точката при гостуването си на Брайтън на старта на Висшата лига Фулъм измъкна точката при гостуването си на Брайтън на старта на Висшата лига
Чете се за: 01:00 мин.
Димитър Митов и Абърдийн се класираха за четвъртфиналите за Купата на лигата Димитър Митов и Абърдийн се класираха за четвъртфиналите за Купата на лигата
Чете се за: 00:47 мин.
Съндърланд се завърна с гръм и трясък във Висшата лига Съндърланд се завърна с гръм и трясък във Висшата лига
Чете се за: 02:55 мин.
Тотнъм започна сезона във Висшата лига с класически успех над Бърнли Тотнъм започна сезона във Висшата лига с класически успех над Бърнли
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР) Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР) Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Леле": С опасност за живота - равносметката след...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Крепостта Русокастро разкрива следите от ключови битки и събития в...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ