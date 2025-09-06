Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Литовският национален отбор си проправи път до четвъртфиналите на Евробаскет 2025. Селекцията на Римас Куртинайтис триумфира в балтийския дуел, след като матира Латвия с 88:79 в осминафинална среща, изиграна в "Арена Рига". Литовците държаха съдбата си в свои ръце през целия мач, особено през второто полувреме, когато отблъснаха всеки един щурм, дело на състава, воден от Лука Банки. По този начин балтийските "гиганти" разочароваха латвийците, които бяха сред домакините на шампионата.

На четвъртфиналите литовският тим ще спори срещу победителя от двойката между Гърция и Израел. Двата отбора ще се срещнат утре (неделя).

Lithuania knock out the hosts in Riga, advance to Quarter-Finals #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Литовците заложиха на стрелбата зад дъгата в откриващите минути, откривайки пътя към едноличното водачество със съдействието на Арнас Величка и Ажуолас Тубелис. Кристапс Порзингис и Рихардс Луомажс се погрижиха символичните гости да забравят за бавния старт, но грешките в дефанзивен план и соловите изпълнения на Дейвидис Сервидис поведоха балтийските „гиганти“ към аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

Заздравяването на защитата, съчетано с точните мерници на Роландс Шмитс и Луомажс, окрили латвийците в хода на следващата десетка към стопяването на разликата. Нападението на символичните домакини зацикли. В следващия момент в ролята на спасители се оказаха Тубелис, Величка и Сервидис, които си поделиха отговорността и доведоха до това литовският отбор да се оттегли в съблекалнята при 47:37.

He's called "The Unicorn" for a reason...



Kristaps Porzingis puts back his own three-point attempt.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/mE6iYpszrL — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Литовците се справяха отлично със задачата да останат на лидерската позиция на старта на третата част, в която рядко даваха възможности на своите съперници да ги притиснат до стената. Усилията на Порзингис даваха частичен успех на един от домакините на шампионата, но балтийските „гиганти“ имаха повече аргументи, особено в нападение, за да си извоюват 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Porzingis is doing everything he can to keep Latvia in this game!#EuroBasket pic.twitter.com/Fj0fUqTI0g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Тубелис и Величка се заеха със задачата да въдворяват ред в литовските редици при откриването на заключителната четвърт. Лоумажс и Порзингис за пореден път вдъхнаха нужната доза оптимизъм на латвийския отбор, съкращавайки изоставането му до минус 7 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Все пак кош на Сервидис във финалните 2 минути остави победата в лагера на символичните домакини.

Арнас Величка бе големият герой за литовците, отчитайки се със своите 21 точки, 5 борби и 12 асистенции. Ажуолас Тубелис (12 овладени под двата ринга топки) Дейвидис Сервидис (6 овладени под двата ринга топки) го последваха с по 18 точки.

Кристапс Порзингис нямаше спиране за латвийците с внушителните 34 точки и 19 борби, допълнени от 4 успешни шута отвъд дъгата. Рихадс Лоумажс финишира с 21, 7 асистенции и 4 точни стрелби от далечна дистанция.