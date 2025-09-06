БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от...
Чете се за: 03:42 мин.
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 03:42 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
Запази

Литовците отблъснаха щурма на латвийците и елиминираха един от домакините на шампионата.

Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Литовският национален отбор си проправи път до четвъртфиналите на Евробаскет 2025. Селекцията на Римас Куртинайтис триумфира в балтийския дуел, след като матира Латвия с 88:79 в осминафинална среща, изиграна в "Арена Рига". Литовците държаха съдбата си в свои ръце през целия мач, особено през второто полувреме, когато отблъснаха всеки един щурм, дело на състава, воден от Лука Банки. По този начин балтийските "гиганти" разочароваха латвийците, които бяха сред домакините на шампионата.

На четвъртфиналите литовският тим ще спори срещу победителя от двойката между Гърция и Израел. Двата отбора ще се срещнат утре (неделя).

Литовците заложиха на стрелбата зад дъгата в откриващите минути, откривайки пътя към едноличното водачество със съдействието на Арнас Величка и Ажуолас Тубелис. Кристапс Порзингис и Рихардс Луомажс се погрижиха символичните гости да забравят за бавния старт, но грешките в дефанзивен план и соловите изпълнения на Дейвидис Сервидис поведоха балтийските „гиганти“ към аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

Заздравяването на защитата, съчетано с точните мерници на Роландс Шмитс и Луомажс, окрили латвийците в хода на следващата десетка към стопяването на разликата. Нападението на символичните домакини зацикли. В следващия момент в ролята на спасители се оказаха Тубелис, Величка и Сервидис, които си поделиха отговорността и доведоха до това литовският отбор да се оттегли в съблекалнята при 47:37.

Литовците се справяха отлично със задачата да останат на лидерската позиция на старта на третата част, в която рядко даваха възможности на своите съперници да ги притиснат до стената. Усилията на Порзингис даваха частичен успех на един от домакините на шампионата, но балтийските „гиганти“ имаха повече аргументи, особено в нападение, за да си извоюват 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Тубелис и Величка се заеха със задачата да въдворяват ред в литовските редици при откриването на заключителната четвърт. Лоумажс и Порзингис за пореден път вдъхнаха нужната доза оптимизъм на латвийския отбор, съкращавайки изоставането му до минус 7 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Все пак кош на Сервидис във финалните 2 минути остави победата в лагера на символичните домакини.

Арнас Величка бе големият герой за литовците, отчитайки се със своите 21 точки, 5 борби и 12 асистенции. Ажуолас Тубелис (12 овладени под двата ринга топки) Дейвидис Сервидис (6 овладени под двата ринга топки) го последваха с по 18 точки.

Кристапс Порзингис нямаше спиране за латвийците с внушителните 34 точки и 19 борби, допълнени от 4 успешни шута отвъд дъгата. Рихадс Лоумажс финишира с 21, 7 асистенции и 4 точни стрелби от далечна дистанция.

#Национален отбор на Латвия по баскетбол за мъже #Национален отбор на Литва по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
3
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
4
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
5
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
България чества 140-ата годишнина от Съединението
6
България чества 140-ата годишнина от Съединението

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Европейски баскетбол

Германия се нуждаеше от една част, за да откаже Португалия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Германия се нуждаеше от една част, за да откаже Португалия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО) Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО)
Чете се за: 02:50 мин.
Турция се промъкна на четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Турция се промъкна на четвъртфиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:40 мин.
Димитрис Итудис: Най-вероятно ще пратим Борислав Младенов под наем Димитрис Итудис: Най-вероятно ще пратим Борислав Младенов под наем
Чете се за: 04:35 мин.
И Рилски спортист не успя да повали Апоел Тел Авив И Рилски спортист не успя да повали Апоел Тел Авив
Чете се за: 03:22 мин.
Баскетболните национали в първа урна за жребия на предварителните европейски квалификации Баскетболните национали в първа урна за жребия на предварителните европейски квалификации
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ