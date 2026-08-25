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Ливърпул готви финален щурм за Баркола, ПСЖ чака оферта около 140 милиона евро

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Спорт
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Луис Енрике извади френския национал от плановете си, а крилото вече е постигнало принципно споразумение с мърсисайдци

Ливърпул готви финален щурм за Баркола, ПСЖ чака оферта около 140 милиона евро
Снимка: БГНЕС
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Една от големите трансферни саги във Франция може да получи развръзка в последните дни на летния прозорец. Ливърпул подготвя нова и вероятно последна оферта за крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола, след като предишното предложение на английския шампион на стойност 115 милиона евро с бонусите беше отхвърлено.

Бъдещето на френския национал остава неясно, след като той отказа да поднови договора си с парижани и впоследствие постигна принципна договорка с Ливърпул за личните си условия.

Ситуацията се промени още по-сериозно след решението на Луис Енрике да извади Баркола от състава, докато бъде разрешен въпросът около неговото бъдеще. Испанският специалист смята, че футболист, концентриран върху евентуален трансфер, трудно би могъл да покаже най-доброто от себе си на терена.

Основната пречка пред сделката остава трансферната сума. Първоначално ПСЖ е настоявал за около 160 милиона евро, след което е свалил исканата цена до приблизително 140 милиона. Според информацията от Франция парижани вече са склонни на известен компромис и биха могли да приемат предложение под тази граница, ако финансовата структура на сделката ги удовлетворява.

Ливърпул вече е предложил 115 милиона евро с включени бонуси, но тази оферта не е била достатъчна. Очакванията са мърсисайдци да направят последен опит да доближат позициите на двата клуба преди затварянето на трансферния прозорец.

Самият Баркола първоначално не е възнамерявал да настоява за напускане и е бил готов да се бори за мястото си в Париж. Привличането на Феран Торес и Мика Годтс, както и решението на Луис Енрике да го остави извън сметките си, обаче са променили позицията на 23-годишния футболист.

Баркола вече настоява пред спортното ръководство на ПСЖ да бъде намерено споразумение с Ливърпул. Още през юли той е уведомил клуба, че не възнамерява да удължава договора си, който е в сила до лятото на 2028 година.

За ПСЖ евентуалната продажба също е от сериозно значение. Ако французите успеят да реализират трансфера за сума, близка до желаните 140 милиона евро, това ще им даде възможност да направят допълнителни ходове в атаката преди края на пазара.

Така последните дни на трансферния прозорец се очертават като решаващи. Ливърпул има съгласието на Баркола, футболистът иска сделката да бъде осъществена, а ПСЖ вече е смекчил финансовите си претенции. Остава английският клуб да направи офертата, която да сложи край на една от най-скъпите трансферни операции на лятото.

#ПФК Ливърпул #ФК Пари Сен Жермен #Брадли Баркола

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