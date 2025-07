Ливърпул почете паметта на Диого Жота и Андре Силва при победата над Престън

Ливърпул победи Престън с 3:1 в първата си контрола от лятната подготовка. Това е първият мач на отбора след смъртта на бившия играч на мърсисайдци Диого Жота, който загуби живота си в автомобилна катастрофа.

Преди първия съдийски сингал имаше изпълнения на живо на "Can't Help Falling in Love" и "You'll Never Walk Alone". По време на химна на мърсисайдци капитанът на Престън Бен Уайтман поднесе венец пред трибуната с фенове на гостите.

Двубоят на стадион "Дийпдейл" в Престън започна с минута мълчание в памет на португалеца и неговия брат Андре Силва.

В 20-ата минута запалянковците на "червените" почетоха своя любимец, който носеше екипа с №20.

Шампионът на Англия откри резултата в 33-ата минута. Конър Брадли стреля от движение от вътрешността на вратарското поле за 1:0.

След почивката появилият се на почивката Дарвин Нунес удвои преднината. Уругваецът преодоля противниковия вратар и прати топката в опразнената врата.

В 83-ата минута Лиъм Линдзи намали изоставането на домакините.

Коуди Гакпо върна аванса на тима си и оформи крайния резултат. Нидерланецът овладя подаване в наказателното поле на Бен Доук и стреля по земя.

ГиоргиМамардашвили дебютира като титуляр на вратата на шампионите, докато ФредиУудман, ДжеремиФримпонг и МилошКеркез също записаха първите си минути за клуба, но като резерви.

За Ливърпул предстои контрола с Милан на стадион "Кай Так Спортс Парк" в Хонгконг.