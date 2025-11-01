БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ливърпул се върна на победния път с домакински успех над Астън Вила

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Мърсисайдци прекъснаха серията от 4 поредни шампионатни загуби.

Ливърпул
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ливърпул победи Астън Вила с 2:0 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Мохамед Салах и Райън Гравенбех се разписаха за победителите, за да прекъснат серия от 4 поредни шампионатни поражения.

Още в 5-ата минута "вилъните" пропуснаха добра възможност да открият резултата. Морган Роджърс стреля в дясната греда. Мати Кеш също можеше да се разпише, но негово центриране се отби от крака на Върджил ван Дайк и срещна напречната греда.

С напредването на полувремето домакините заиграха по-офанзивно на стадион "Анфийлд" в Ливърпул. Емилиано Мартинес спаси два удара на Доминик Собослай.

В 43-ата минута попадение на Юго Екитикe бе отменено след намесата на ВАР заради засада.

Мърсисайдци откриха резултата в добавеното време на първата част. Емилиано Мартинес сгреши с подаването при разиграване и Мохамед Салах се разписа с удар от движение.

Възпитаниците на Арне Слот удвоиха аванса си след почивката. В 58-ата минута шут на Райън Гравенберх се отклони от крака на Пау Торес и попадна във вратата на Емилиано Мартинес.

Ливърпул се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 18 точки. Астън Вила остава на 11-ата позиция в подреждането с 15 пункта.

#Висша лига 2025/26 #Астън Вила

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Футбол

Реал Мадрид не срещна затруднения в домакинството си на Валенсия
Реал Мадрид не срещна затруднения в домакинството си на Валенсия
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт" Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:57 мин.
Реал Сосиедад спечели баското дерби срещу Атлетик Билбао в Ла Лига Реал Сосиедад спечели баското дерби срещу Атлетик Билбао в Ла Лига
Чете се за: 01:05 мин.
Два гола на Кристиано Роналдо донесоха нова шампионатна победа на Ал-Насър Два гола на Кристиано Роналдо донесоха нова шампионатна победа на Ал-Насър
Чете се за: 01:32 мин.
Байерн Мюнхен постигна класически успех над Байер Леверкузен с голове през първата част Байерн Мюнхен постигна класически успех над Байер Леверкузен с голове през първата част
Чете се за: 01:07 мин.
Наполи записа първо равенство за сезона в домакинството на Комо Наполи записа първо равенство за сезона в домакинството на Комо
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ