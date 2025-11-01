Ливърпул се върна на победния път с домакински успех над Астън Вила

Ливърпул победи Астън Вила с 2:0 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Мохамед Салах и Райън Гравенбех се разписаха за победителите, за да прекъснат серия от 4 поредни шампионатни поражения.

Още в 5-ата минута "вилъните" пропуснаха добра възможност да открият резултата. Морган Роджърс стреля в дясната греда. Мати Кеш също можеше да се разпише, но негово центриране се отби от крака на Върджил ван Дайк и срещна напречната греда.

С напредването на полувремето домакините заиграха по-офанзивно на стадион "Анфийлд" в Ливърпул. Емилиано Мартинес спаси два удара на Доминик Собослай.

В 43-ата минута попадение на Юго Екитикe бе отменено след намесата на ВАР заради засада.

Мърсисайдци откриха резултата в добавеното време на първата част. Емилиано Мартинес сгреши с подаването при разиграване и Мохамед Салах се разписа с удар от движение.

Възпитаниците на Арне Слот удвоиха аванса си след почивката. В 58-ата минута шут на Райън Гравенберх се отклони от крака на Пау Торес и попадна във вратата на Емилиано Мартинес.

Ливърпул се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 18 точки. Астън Вила остава на 11-ата позиция в подреждането с 15 пункта.