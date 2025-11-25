БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Логан Куули с исторически мач за Юта в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази
Логан Куули
Снимка: БТА
Слушай новината

Логан Куули отбеляза рекордните в кариерата си четири гола и записа асистенция за победа на Юта Мамът с 5:1 срещу Вегас Голдън Найтс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така отборът от Солт Лейк Сити спечели 27-ата си точка и се изкачи на четвърто място в Централната дивизия с една пасив от Минесота Уайлд.

Това бе първи мач в клубната история с хокеист с четири гола и първи като цяло за сезона в НХЛ. Дилан Гентер записа попадение и асистенция, а Карел Веймелка направи 33 спасявания за Юта, който спечели втори пореден мач. Иван Барбашев завърши с един гол за Вегас, който е с идентичен актив и също е четвърти в Тихоокеанската дивизия.

В Западната конференция продължава да води Колорадо Аваланш с 37 точки и седем повече от Далас Старс.

Якоб Маркстрьом направи 32 спасявания и Ню Джърси спечели с 4:3 срещу Детройт Ред Уингс за 29-ата си точка в редовния сезон. Конър Браун, Тимо Майер, Нико Хишиър и Коди Глас отбелязаха попаденията за "дяволите", които са с точка зад лидера в Столичната дивизия и Източната конференция Каролина Хърикейнс.

Алекс ДеБринкет, Дилан Ларкин и Джеймс ван Римсдайк бяха точни за Ред Уингс, които са втори в Атлантическата дивизия на пункт от Тампа Бей Лайтнинг. Моритц Зайдер записа две асистенции, а Кам Талбът направи 15 спасявания от 19 удара към вратата му.

Тампа спечели с 3:0 срещу Филаделфия Флайърс, след като Андрей Василевски направи 20 спасявания за първия си шътаут за сезона. Никита Кучеров се завърна след контузия и асистира за всички три гола, два от които на Брендън Хагел и един на Антъни Сирели.

Вашингтон Кепиталс изостава на три точки в Столичната дивизия, след като Джейкъб Чикрин се разписа на два пъти за успеха с 5:1 над Кълъмбъс Блу Джакетс. Том Уилсън и Джон Карлсън завършиха с по гол и асистенция, а Мартин Фехервар отбеляза петото попадение.

С точка назад, но в Атлантическата дивизия, е Флорида Пантърс след победата на шампионите с 8:3 срещу Нешвил Предатърс. Ей Джей Гриър вкара два пъти, а по едно попадение записаха Еван Родригес, Йеспер Боквист, Сам Бенет, Густав Форслинг, Сам Райнарт и Картър Верхеге.

#НХЛ 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
1
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
5
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
6
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Още от: Хокей

Колорадо излъга Чикаго в НХЛ
Колорадо излъга Чикаго в НХЛ
Бъфало се разправи с Чикаго в НХЛ Бъфало се разправи с Чикаго в НХЛ
Чете се за: 02:47 мин.
Алекс Овечкин реализира 904-ото си попадение в НХЛ при победа на Вашингтон Кепиталс срещу Едмънтън Ойлърс Алекс Овечкин реализира 904-ото си попадение в НХЛ при победа на Вашингтон Кепиталс срещу Едмънтън Ойлърс
Чете се за: 02:27 мин.
Ирбис-Скейт победи НСА и донесе купата на България по хокей на лед на ЦСКА Ирбис-Скейт победи НСА и донесе купата на България по хокей на лед на ЦСКА
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Овечкин герой за Вашингтон в НХЛ Александър Овечкин герой за Вашингтон в НХЛ
Чете се за: 02:10 мин.
Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ Детройт надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Кофите в ж.к. "Люлин" отново преливат, в кв....
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ