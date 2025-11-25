Логан Куули с исторически мач за Юта в НХЛ

Логан Куули отбеляза рекордните в кариерата си четири гола и записа асистенция за победа на Юта Мамът с 5:1 срещу Вегас Голдън Найтс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така отборът от Солт Лейк Сити спечели 27-ата си точка и се изкачи на четвърто място в Централната дивизия с една пасив от Минесота Уайлд.

Това бе първи мач в клубната история с хокеист с четири гола и първи като цяло за сезона в НХЛ. Дилан Гентер записа попадение и асистенция, а Карел Веймелка направи 33 спасявания за Юта, който спечели втори пореден мач. Иван Барбашев завърши с един гол за Вегас, който е с идентичен актив и също е четвърти в Тихоокеанската дивизия.

В Западната конференция продължава да води Колорадо Аваланш с 37 точки и седем повече от Далас Старс.

Якоб Маркстрьом направи 32 спасявания и Ню Джърси спечели с 4:3 срещу Детройт Ред Уингс за 29-ата си точка в редовния сезон. Конър Браун, Тимо Майер, Нико Хишиър и Коди Глас отбелязаха попаденията за "дяволите", които са с точка зад лидера в Столичната дивизия и Източната конференция Каролина Хърикейнс.

Алекс ДеБринкет, Дилан Ларкин и Джеймс ван Римсдайк бяха точни за Ред Уингс, които са втори в Атлантическата дивизия на пункт от Тампа Бей Лайтнинг. Моритц Зайдер записа две асистенции, а Кам Талбът направи 15 спасявания от 19 удара към вратата му.

Тампа спечели с 3:0 срещу Филаделфия Флайърс, след като Андрей Василевски направи 20 спасявания за първия си шътаут за сезона. Никита Кучеров се завърна след контузия и асистира за всички три гола, два от които на Брендън Хагел и един на Антъни Сирели.

Вашингтон Кепиталс изостава на три точки в Столичната дивизия, след като Джейкъб Чикрин се разписа на два пъти за успеха с 5:1 над Кълъмбъс Блу Джакетс. Том Уилсън и Джон Карлсън завършиха с по гол и асистенция, а Мартин Фехервар отбеляза петото попадение.

С точка назад, но в Атлантическата дивизия, е Флорида Пантърс след победата на шампионите с 8:3 срещу Нешвил Предатърс. Ей Джей Гриър вкара два пъти, а по едно попадение записаха Еван Родригес, Йеспер Боквист, Сам Бенет, Густав Форслинг, Сам Райнарт и Картър Верхеге.