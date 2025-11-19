Локомотив намери верните решения в дуела за Пловдив от НБЛ

Локомотив Пловдив ликува за втори пореден път в НБЛ. Селекцията на Асен Николов изкопчиха успеха срещу Академик Бултекс 99 с 98:93 след продължение в среща, изиграна в зала "Сила". Двата тима не разочароваха в първия дуел през сезона за Пловдив, но в допълнителните 5 минути "черно-белите" взеха по-верните решения и прекъснаха серията на своя съперник от два последователни успеха в родния елит. Въпросният двубой се изигра за първи път от 1961 година насам в историята на българския баскетбол.

Срещу името на "смърфовете" личат четири победи и три загуби, а "сините" могат да се похвалят с два успеха, като имат и пет поражения. На 24 ноември (понеделник) Локомотив ще има визита на Левски, докато ден по-рано Академик ще влезе в ролята на гост срещу Спартак Плевен.

Взаимодействията на Райт-Рийво Лане с Джакес Йоу и Обрад Томич постави символичните гости в добра позиция по пътя към едноличното водачество във встъпителните минути. Символичните гости взеха мерки в защита, а усилията на Дъвъръл Рамзи, Калил Милър и Кръстомир, за да отвърнат на удара, но техните съперници се радваха на аванс от 2 токи в края на откриващия период.

От вкарването през първата десетка нямаше и спомен в следващата, особено в началото. Куинтън Минси и Йоу се заеха със задачата това да се промени, като усилията на вторите бяха достатъчни за „сините“ да се оттеглят в съблекалнята при 40:38.

Офанзивният потенциал и на двата отбора отново си пролича на старта на третата част, когато точните стрелби валяха с пълна сила от страна на обичайните заподозрени от първото полувреме. Джак Хемпхил имаше други планове и до голяма степен чрез своите усилия даде тон на домакините да си извоюват 4-точков актив след 30 минути игрово време.

„Черно-белите“ нямаха намерение да развяват бялото знаме и затвърдиха тези думи в хода на заключителната четвърт, разчитайки на Шоу Андерсън и Рамзи по пътя към поредното равенство. Последва размяна на кратки серии, за да се стигне до последните 6 секунди, когато далечен снаряд на Андерсън фиксира 87:87. Нападение по-късно Николай Михайлов не сполучи със сирената и развръзката остана за продължението.

Драмата се пренесе и в допълнителните 5 минути, в които честата смяна на водачеството отново бе тенденция. Тройка на Минси изведе „смърфовете“ 3 напред с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Символичните домакини не намериха аргументи да отвърнат на удара, а Милър реши всичко с два точни наказателни удара във финалните 23 секунди.

Дъвъръл Рамзи се открои за Локомотив със своите 24 точки, 10 асистенции и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Калил Милър се отчете с мощен дабъл-дабъл от 22 точки и 16 борби. Шоу Андерсън (7 овладени под двата ринга топки и 4 успешни шута зар арката) и Кръстоми Михов се разписаха с по 20 точки.

Джакез Йоу отвърна за Академик с 25 точки и 10 борби. Обрад Томич финишира с 21 и 11 овладени под двата ринга топки, Райт-Рийво Лане регистрира 13 и 16 асистенции. Васил Бачев наниза 13 точки, Джак Хъмпхил завърши с 10 и 5 овладени под двата ринга топки.