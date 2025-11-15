Локомотив Новосибирск и Симеон Николов постигнаха седма победа в Русия

Юношата на Левски Симеон Николов получи най-висока оценка, а воденият от Пламен Константинов Локомотив записа победа и в 7-ия кръг от сезона в Русия след 3:0 (25:19; 25:20; 25:15) над НОВА (Новокуйбишевск) в Новосибирск.

Пълните трибуни видяха уверения успех на "железничарите" срещу четвъртия в класирането под вещата диригентска палка на Мони, който след 9 дни навършва 19 г.

Така лидерът има пълен актив от 21 точки с 3 повече от Зенит (Казан), който утре гостува на Белогорие. Мони и компания гостуват следващата събота именно на втория в подреждането тим за голямо дерби. Зенит е действащ първенец на руския елит.

Николов прибави към майсторската си дистрибуция, заради която получи най-високата оценка, 4 точки от атака.