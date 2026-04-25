Локомотив Пловдив надви Миньор 2015 в резултатен мач в Димитровград

Локомотив Пловдив постигна убедителна победа над Миньор 2015 със 109:94 (23:25, 32:26, 31:16, 23:27) в среща от НБЛ за мъже, играна в Димитровград. Така пловдивчани записаха четвърти пореден успех и вече са с баланс 19-11, докато тимът от Перник приключва с равен актив от 15 победи и 15 загуби.

Двубоят започна равностойно, като Миньор взе лек аванс след първата четвърт. Локомотив обаче постепенно наложи темпото си и с много силна трета част (31:16) реши изхода на срещата в своя полза.

Кхалил Милър бе сред най-добрите за победителите, оформяйки "дабъл-дабъл“ от 20 точки и 11 борби. Игор Кесар също се отличи с впечатляващо представяне – 27 точки и 11 борби.