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Локомотив Пловдив подсили състава си с американски гард

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Джомару Браун пристига при "черно-белите“ след сезон в Белгия и ще играе с тима и в груповата фаза на FIBA Europe Cup

Локомотив Пловдив подсили състава си с американски гард
Снимка: Официален сайт на БК Локомотив Пловдив
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Баскетболният Локомотив Пловдив продължава подготовката на състава си за новия сезон с привличането на американския гард Джомару Браун. 27-годишният баскетболист ще защитава цветовете на "черно-белите“ през кампанията 2026/27 както в българското първенство, така и в груповата фаза на FIBA Europe Cup.

Браун е роден на 7 юни 1999 година, висок е 188 сантиметра и може да играе както като плеймейкър, така и на позицията атакуващ гард. Новото попълнение на пловдивчани вече разполага с опит в европейския и международния баскетбол.

През миналия сезон американецът носеше екипа на Brussels Basketball, за който записа 18 мача. Браун постигна средни показатели от 12.7 точки, 2.3 борби, 1.7 асистенции и 1.8 откраднати топки на двубой.

Гардът демонстрира и добра ефективност при стрелбата – 46.7% от игра, 37.7% от тройката и 84.7% от наказателната линия.

Преди престоя си в Белгия професионалната кариера на Браун преминава и през първенствата на Кувейт и Сирия.

"През сезон 2026/27 Джомару Браун ще защитава цветовете на Локомотив в българското първенство и в груповата фаза на FIBA Europe Cup. Добре дошъл в черно-бялото семейство, Джомару“, написаха от пловдивския клуб при представянето на новото си попълнение.

#Джомару Браун #БК Локомотив Пловдив

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