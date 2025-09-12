БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:30 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Локомотив (Пловдив) привлече румънски централен защитник

Договорът на играча е за две години.

Андрей Киндриш
Снимка: lokomotivpd.com
Слушай новината

Отборът на Локомотив (Пловдив) подписа договор с Андрей Киндриш. Централният защитник е с контракт за две години, съобщиха от пресслужбата на „железничарите“.

Андрей Киндриш e роден на 12.01.1999 година в Румъния. Юноша е на Университатя (Клуж), През своята кариера се е състезавал за Ботошани, Академика Клинче, Санта Клара, УТА Арад. За последно е бил част от полския Лехия (Гданск). Има двубои за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния.

„ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Андрей Киндриш с екипа на „черно-белите“!, споделиха от клуба.

