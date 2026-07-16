Локомотив Пловдив разбра срещу кого ще играе при дебюта си във ФИБА Къп

Локомотив Пловдив разбра срещу кои съперници ще играе в своя дебютен сезон във ФИБА Къп. Съставът на Асен Николов се намира в група H, като ще има интересен път във втората по сила надпревара, организирана от ФИБА. Съперници на „черно-белите“ ще бъдат Орадя от Румъния, Фрибур Олимпик от Швейцария, ВЕФ Рига от Латвия и Миконос от Гърция, както и спечелилият от квалификацията, противопоставяща Парну (Естония)/-Нефтчи (Азербайджан).

Това стана факт след тегления днес жребий в Мюнхен. За отбелязване е, че Орадя, Фрибур и ВЕФ Рига са част и от квалификациите на Шампионска лига.

Ето какво отреди жребият:

Група А: Трепча (Косово), Промитеас Патра (Гърция), Опава (Чехия), Трийр (Германия), Сплит (Хърватия), Батуми 2010 (Грузия)

Група B: Патриоти Левице (Словакия), Остенде (Белгия), Солнок (Унгария), Жирона (Испания), Жельона Гора (Полша), Пея(Косово)/Динамо Букурещ (Румъния)

Група C: Спортинг (Португалия),РИЛСКИ СПОРТИСТ (България), Колосос Родос (Гърция), Ерокспор (Турция), Университате Крайова (Румъния), Ганджа (Азербайджан)

Група D: Керавнос (Кипър), Раста Фехта (Германия), Кинг Шчечин (Полша), Нанси (Франция), Нитра Блу Уингс (Словакия), Виена (Австрия)

Група Е: АЕК Ларнака (Кипър),Вюрцбург (Германия), Тарту Рок (Естония),Ираклис (Гърция), Джики Варшава (Полша), МЗТ Скопие (Северна Македония),

Група F: Калев/Крамо (Естония), Маниса (Турция),Башкими (Косово),Елан Шалон (Франция), Валмиера (Латвия), Манчестър Баскетбол (Великобритания)

Група G: Бакен Беърс (Дания),Бенфика (Португалия), Ландау Лайънс (Азербайджан),Денизил Баскет (Турция),Лайнс де Женева (Швейцария), Приевидза (Словакия)/ Самобор (Хърватия)

Група H: Орадя (Румъния), Фрибур Олимпик (Швейцария),ВЕФ Рига (Латвия), Миконос (Гърция), ЛОКОМОТИВ Пловдив (България), Парну (Естония)/ Нефтчи (Азербайджан)

Отборите бяха разделени в осем групи по шест, а първите два продължават в следващата фаза.