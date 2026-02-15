Локомотив Пловдив също удари по самочувствието на Спартак Плевен

Локомотив Пловдив добави втори пореден успех на своята сметка в НБЛ. Селекцията на Асен Николов се наложи над Спартак Плевен с 84:79 в среща от 21-я кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Черно-белите" намериха пътя към едноличното водачество още през първото полувреме и до финалната сирена не се огънаха пред непрестанните опити на състава на Желко Лукаич да сътвори обрат, нанасяйки му четвърто последователно поражение и второ домакинско през настоящия сезон. Сред ключовите фактори за успеха на "черно-белите" се оказаха стрелбата от наказателната линия, където бяха 29/35 срещу 13/18 за домакините.

Официален дебют с екипа на спартаклии направи новото попълнение - Айзея Юмипиг, но Кавон Скот и Ноел Браун не доиграха мача, тъй като натрупаха по 5 лични нарушения.

"Смърфовете" продължават да се намират на четвъртото място във временното класиране с 12 победи и 7 загуби, а тимът от Плевен заема седмата позиция с 8 успеха и 11 поражения. На 4 март Локомотив ще има визита на Миньор 2015, докато Спартак ще домакинства на Рилски спортист. Преди това двата отбора ще вземат участие в турнира за Купата на България в Ботевград, където на 19 февруари (четвъртък) отборът от Пловдив ще открие участието си на четвъртфиналите срещу Берое Стара Загора. От своя страна "синьо-белите" ще спорят с Балкан ден по-късно.

Откриващите минути преминаха в шеметно темпо, като Кавон Скот и Томислав Минков попадаха под светлините на прожекторите за своите отбори. Домакините обаче демонстрираха малко по-добри аргументи в дефанзивен план, за да си издействат аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

В началото на втората част оборотите значително се вдигнаха и в нападение, което даде предпоставки за още по-честа смяна на водачеството. Грант Сингълтън и Калил Милър имаха други планове, които осъществиха, давайки криле на гостите да се оттеглят в съблекалнята при 45:37.

Двата отбора сякаш забравиха за вкарването на старта на третата част. „Черно-белите“ постепенно опровергаха това твърдение чрез Шоу Андерсън, Милър и Сингълтън, за да си извоюват 16-точков актив след 30 минути игрово време.

Подобно на третата четвърт, откриващите моменти на заключителната също предложиха безплодни атаки. Пробуждането в защита, което бе съчетано с точните стрелби на Айзея Юмипиг и Мартин Русев, вдъхнови „синьо-белите“ да се доближат до минус 4 с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника, но Милър и Йоанис Кикрилис довършиха започнатото за „смърфовете“ във финалните акорди.

Калил Милър се развихри с дежурния си дабъл-дабъл за Локомотив, отчитайки се с 23 точки и 12 борби. Грант Сингълтън записа 14 и 6 овладени под двата ринга топки. Томислав Минков се разписа с 11 точки, Дъвъръл Рамзи финишира с 10.

Мартин Русев отговори за Спартак със 17 точки. Кавон Скот приключи с 16 и 5 борби, Павлин Иванов има 14 и 10 асистенции. Айзея Юмипиг дебютира с 13 точки.