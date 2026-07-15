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Локомотив Пловдив се раздели и с MVP на сезона Калил Милър

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След Грант Сингълтън баскетболният вицешампион се разделя и с най-добрия борец в НБЛ за изминалата кампания

локомотив пловдив раздели mvp сезона калил милър
Снимка: Startphoto.bg
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Баскетболният вицешампион на България Локомотив Пловдив обяви раздялата си с центъра Калил Милър, който бе сред основните фигури в състава през изминалия сезон.

Американецът оставя силна следа с екипа на "черно-белите", след като беше избран за Най-полезен играч (MVP) на редовния сезон в Националната баскетболна лига и завърши кампанията като най-добрия борец в първенството.

„Един сезон, изпълнен с впечатляващи индивидуални постижения и незабравими моменти. Благодарим му за енергията, с която играеше, за битките, които водеше, и за професионалното отношение през целия сезон. Желаем му успехи в следващата стъпка от неговия път“, написаха от клуба.

От Локомотив подчертаха още, че приносът на Милър се е усещал не само на паркета, но и в съблекалнята, а представянето му ще остане част от историята на пловдивския клуб.

Това е втората раздяла, която Локомотив обявява в рамките на два дни. По-рано клубът се раздели и с американския гард Грант Сингълтън, чийто договор не беше подновен след края на сезона.

#Калил Милър #БК Локомотив Пловдив

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