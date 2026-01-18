Локомотив (Пловдив) ще играе три контроли в Турция

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) замина рано тази сутрин за подготвителния си лагер в Турция. "Черно-белите" ще останат в Белек до 1 февруари, а през този период ще изиграят и 3 проверки – срещу Напредак (22.01), Балкани (27.01) и Колос (31.01).

От групата за лагера отпаднаха Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил, които ще се готвят по индивидуална програма в Пловдив.

Парвизджон Умарбаев ще се присъедини след няколко дена към своите съотборници. Той получи разрешение да пропусне началото на лагера, защото му предстои да стане баща за втори път.

В групата намериха място състезатели от втория отбор и U18 – Валери Божинов, Тодор Гергишанов, Денис Кирашки и Петър Кръстев.

Вратари: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Петър Кръстев (U18)

Защитници: Енцо Еспиноса, Мартин Русков, Лукас Риян, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Денис Кирашки (U18)

Полузащитници и нападатели: Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Тодор Гергишанов (U18), Валери Божинов (Втори отбор), Каталин Иту, Франсиско Политино, Запро Динев, Жулиан Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Мариян Вангелов, Хуан Переа.