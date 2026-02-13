Локомотив (София) измъкна точка в 90-ата минута срещу Спартак (Варна)

Спартак (Варна) и Локомотив (София) завършиха 2:2 в първия мач от 21-ия кръг на Първа лига, игран под проливен дъжд в морската столица. Двубоят бе динамичен, като домакините на два пъти повеждаха, но гостите успяваха да се върнат в резултата.

Варненци откриха още в 12-ата минута чрез Димо Кръстев след разбъркване в наказателното поле. Локомотив отговори след почивката, когато Спас Делев реализира от пряк свободен удар в 58-ата минута. В средата на второто полувреме „соколите“ отново излязоха напред – Дамян Йорданов се пребори за топката, тя стигна до Жота Лопес, който с диагонален удар направи 2:1 в 77-ата минута.

Когато победата изглеждаше близо за домакините, столичани стигнаха до точката в самия край. В 90-ата минута Ерол Дост се възползва от колебание в защитата и оформи крайното 2:2.

След равенството Спартак събра 19 точки и остава на 12-ото място, докато Локомотив София е осми с 27 точки преди останалите срещи от кръга.