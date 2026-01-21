Локомотив София записа минимален успех над Железиарне на подготвителния лагер в Анталия

Първа победа за Локомотив София на подготвителния лагер в Анталия. „Червено-черните“ надвиха Железиарне Подбрезова с 1:0 в третата си контрола тази зима.

Първото полувреме беше много двуостро и двата отбора изпуснаха добри възможности за попадение. Най-чистите за Локомотив бяха пред Спас Делев и Георги Минчев.

През второто полувреме последваха много промени и макар словаците да имаха териториално превъзходство, „червено-черните“ организираха няколко опасни контраатаки. При една от тях в 85-ата минута Джордън Айб напредна и намери Луан Аугусто, който отбеляза единственото попадение в срещата.

За Локомотив следват още две проверки до края на престоя на тима в Турция - в събота срещу чешкия Злин и в неделя срещу украинския Зоря Луганск.