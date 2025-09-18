Лорън Санчес Безос с втора детска книга







След успеха на първата си книга, тя обяви ново издание от поредицата за приключенията на малката муха Флин.

Историята акцентира върху:

преодоляване на различията в ученето (авторката споделя, че самата тя страда от дислексия),

опазването на планетата и биоразнообразието.

В новото приключение Флин поема грешен завой към Кейп Канаверал, но се озовава в подводен свят, изпълнен с коралови рифове, мангрови гори, планински вериги и гигантски калмари.

Книгата насърчава децата да приемат своята уникалност и да изследват света около тях.

Премиера: 3 март 2026 г.

Ще излезе чрез издателско студио, което създава и развива висококачествени детски книги.

✦ Лорън Санчес Безос е журналист, филантроп и автор на бестселъри на New York Times.