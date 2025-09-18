БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7...
Чете се за: 02:42 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лорън Санчес Безос с втора детска книга

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази

The Fly Who Flew Under The Sea

сватбата века джеф безос ожени лорън санчес снимки
Слушай новината



След успеха на първата си книга, тя обяви ново издание от поредицата за приключенията на малката муха Флин.
Историята акцентира върху:

преодоляване на различията в ученето (авторката споделя, че самата тя страда от дислексия),
опазването на планетата и биоразнообразието.
В новото приключение Флин поема грешен завой към Кейп Канаверал, но се озовава в подводен свят, изпълнен с коралови рифове, мангрови гори, планински вериги и гигантски калмари.
Книгата насърчава децата да приемат своята уникалност и да изследват света около тях.
Премиера: 3 март 2026 г.
Ще излезе чрез издателско студио, което създава и развива висококачествени детски книги.
✦ Лорън Санчес Безос е журналист, филантроп и автор на бестселъри на New York Times.

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Без вода в 7 квартала на София
6
Без вода в 7 квартала на София

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: По света

Снимките на продължението на "Дяволът носи Прада" ще се проведат в Италия през октомври
Снимките на продължението на "Дяволът носи Прада" ще се проведат в Италия през октомври
Второ държавно посещение на Доналд Тръмп във Великобритания Второ държавно посещение на Доналд Тръмп във Великобритания
Чете се за: 01:02 мин.
Частично слънчево затъмнение – 21 септември 2025 г. Частично слънчево затъмнение – 21 септември 2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.
В памет на Фреди Меркюри В памет на Фреди Меркюри
Кейти Пери и Джъстин Трюдо – тайна романтика? Кейти Пери и Джъстин Трюдо – тайна романтика?
Чете се за: 01:00 мин.
Загубена древна гривна от Кайро Загубена древна гривна от Кайро
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ