Лорън Санчес Безос с втора детска книга

The Fly Who Flew Under The Sea
След успеха на първата си книга, тя обяви ново издание от поредицата за приключенията на малката муха Флин.
Историята акцентира върху:
преодоляване на различията в ученето (авторката споделя, че самата тя страда от дислексия),
опазването на планетата и биоразнообразието.
В новото приключение Флин поема грешен завой към Кейп Канаверал, но се озовава в подводен свят, изпълнен с коралови рифове, мангрови гори, планински вериги и гигантски калмари.
Книгата насърчава децата да приемат своята уникалност и да изследват света около тях.
Премиера: 3 март 2026 г.
Ще излезе чрез издателско студио, което създава и развива висококачествени детски книги.
✦ Лорън Санчес Безос е журналист, филантроп и автор на бестселъри на New York Times.