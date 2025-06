Лоренцо Музети показа мускули с първи полуфинал на "Ролан Гарос"

Поставеният под №8 Лоренцо Музети (Италия) е първият, който се класира за полуфиналите на „Ролан Гарос“. 23-годишният тенисист се наложи с 3:1 сета над американеца Франсис Тиафо (САЩ), №15 в схемата, в отделните части 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Срещата на „Филип Шатрие“ продължи близо три часа.

Тиафо, за когото това беше първо участие на четвъртфинал на червените кортове в Париж, беше равностоен в два сета. Но допусна късен пробив в края на третия сет, който тотално развали синхрона в ударите му и за Музети беше детска игра да затвори срещата в четири части.

Благодарение на успеха Музети за първи път в кариерата си достигна до финалното каре в Париж.

До този мач Тиафо нямаше загубен сет от началото на турнира. Съперникът на Музети на полуфиналите ще стане известен тази вечер от дуела между Томи Пол (САЩ) и шампиона от миналата година Карлос Алкарас (Испания).

Музети приключи двубоя с 45 печеливши удара и 32 непредизвикани грешки. При Тиафо показатели бяха 33 уинъра срещу 51 грешки. Общо в срещата Музети спечели 123 точки срещу 98 за американеца.





Musetti d. Tiafoe 6-2 4-6 7-5 6-2



Lorenzo is a Roland Garros Semifinalist



Is this result a surprise? Not at all



He’s always had the game, but this year he’s found the mentality



2nd Slam SF

19-3 on clay in 2025

8th top 20 win of 2025 (4 are top 10)



What a glow up



️ pic.twitter.com/iVz9HuAkXf