Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Лоренцо Музети се наложи над Стан Вавринка на турнир в Гърция

Спорт
Италианецът си осигури среща с Александър Мюлер.

Лоренцо Музети
Снимка: БТА
Поставеният под №2 Лоренцо Музети се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис АТР 250 на твърда настилка в Атина, Гърция. Италианецът се наложи с 4:6, 7:6 (5), 6:4 срещу бившия №3 в световната ранглиста Стан Вавринка.

Музети изостана в резултата след първия сет, но успя да се върне в двубоя след труден успех 7:5 в тайбрека на втория. В третата част италианският тенисит проби началния удар на швейцареца за 1:0, след което не допусна изненади при собствен сервис и приключи мача от първата си възможност за два часа и 26 минути.

Лоренцо Музети, който запазва шансове за класиране за финалния турнир на АТР за годината в Торино, ще играе срещу Александър Мюлер в следващия кръг. Поставеният под №5 французин се наложи трудно с 6:7 (2), 7:6 (4), 7:6 (3) срещу аржентинеца Томас Ечевери.

Квалификантът Яник Ханфман също продължава на четвъртфиналите след успех с 6:2, 5:7, 7:5 срещу Вит Коприва (Чехия). Германецът ще се изправи срещу победителя от мача между американците Маркос Жирон и Брендън Накашима.

Миомир Кецманович победи третия в схемата италианец Лучано Дардери с 4:6, 6:3, 6:2. Сърбинът ще срещне Себастиан Корда (САЩ) в спор за място на полуфиналите.

