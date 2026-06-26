Ловчанският митрополит Гавриил бе награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен

По решение на Св. Синод, взето на заседанието му на 12.02.2026 г. (протокол № 1, пълен състав), и по предложение на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Ловчанският митрополит Гавриил бе удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен, по повод 25-годишнината от избора му за епархийски митрополит, както и за неговите църковни заслуги.

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил пожела на митрополит Гавриил още дълги години ревностно да служи на Църквата, да постоянства в своя труд и да има Божията подкрепа във всички полезни начинания.

От своя страна митрополит Гавриил благодари за оказаната му чест и изрази надеждата си, че с подкрепата на Българския патриарх и архиереите от Св. Синод Бог ще му помага в неговото служение.