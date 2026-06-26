БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ловчанският митрополит Гавриил бе награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Ловчанският митрополит Гавриил бе награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен
Снимка: БТА
Слушай новината

По решение на Св. Синод, взето на заседанието му на 12.02.2026 г. (протокол № 1, пълен състав), и по предложение на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Ловчанският митрополит Гавриил бе удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен, по повод 25-годишнината от избора му за епархийски митрополит, както и за неговите църковни заслуги.

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил пожела на митрополит Гавриил още дълги години ревностно да служи на Църквата, да постоянства в своя труд и да има Божията подкрепа във всички полезни начинания.

От своя страна митрополит Гавриил благодари за оказаната му чест и изрази надеждата си, че с подкрепата на Българския патриарх и архиереите от Св. Синод Бог ще му помага в неговото служение.

#орден „Св. св. Кирил и Методий“ # патриарх Даниил #митрополит Гавриил

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
3
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
4
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
5
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
6
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Общество

Над половината смъртни случаи у нас за 2025 г. са заради болест на органите на кръвообращението, сочат данни на НСИ
Над половината смъртни случаи у нас за 2025 г. са заради болест на органите на кръвообращението, сочат данни на НСИ
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
5253
Чете се за: 04:30 мин.
Лекари от УМБАЛ - Бургас излекуваха дете с рядка бактерия Лекари от УМБАЛ - Бургас излекуваха дете с рядка бактерия
Чете се за: 02:50 мин.
Патриарх Даниил: Санкциите срещу руския патриарх Кирил не постигат целта си Патриарх Даниил: Санкциите срещу руския патриарх Кирил не постигат целта си
Чете се за: 01:07 мин.
"Маркет линкс": Доверието към правителството е 45% "Маркет линкс": Доверието към правителството е 45%
Чете се за: 04:07 мин.
Магдалена Милтенова: 30% увеличение на винетките няма да реши проблемите с пътищата Магдалена Милтенова: 30% увеличение на винетките няма да реши проблемите с пътищата
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Властите в Крим обявиха извънредно положение Властите в Крим обявиха извънредно положение
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Обвиняемият за убийствата в Угърчин остава в ареста, реши Окръжният...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В навечерието на срещата на върха на НАТО: Кой ще даде целувка на...
Чете се за: 09:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ