Лу Жанмоно спечели титлата в преследването от Световната купа по биатлон

Спорт
Лора Христова завърши 51-а в Холменколен.

Лу Жанмоно
Снимка: БТА
Лора Христова завърши 51-а в преследването на 10 км за жени в Холменколен (Норвегия) от Световната купа по биатлон. Бронзовата олимпийска медалистка от Милано/Кортина допусна две грешки на стрелбището и финишира на 4:54,5 минути след победителката Хана Йоберг. Другата ни участничка, Валентина Димитрова, не стартира.

Хана Йоберг триумфира за втора поредна надпревара в Холменколен, четвърта за сезона и общо 12-а в кариерата си. Шведката допусна три грешки в преследването, но все пак се пребори за първото място с време 30:14,0 минути, като изпревари само с половин секунда тройната олимпийска шампионка Жулия Симон (Франция), която имаше една грешка. Призовата тройка допълни Елвира Йоберг – сестра на победителката, на 23,2 секунди след Хана.

Французойката Лу Жанмоно, която преди два дни си осигури Световната купа за сезона, завърши четвърта в преследването и спечели малкия кристален глобус за дисциплината с 397 точки. Суви Микинен (Финландия) е втора с 380, а Хана Йоберг – трета с 372 точки.

В генералното класиране Жанмоно е недостижима с 1109 точки, следвана от Хана Йоберг с 883 и Елвира Йоберг с 867 точки. Най-предно от българките е Христова – 49-а с 93 точки, следвана от Милена Тодорова – 55-а с 25 точки.

Сезонът завършва с масовия старт в неделя.

#Световна купа по биатлон 2025/2026 #Лу Жанмоно #Лора Христова #Хана Йоберг #Валентина Димитрова

