Лудогорец преотстъпи Винисиус Ногейра на Орландо Сити под наем за срок от една година. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи, а двата клуба финализираха преговорите.

Сделката е с платен наем, като в договора е включена опция за закупуване след изтичането на наемния период. Орландо Сити участва в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър, като наскоро клубът привлече Антоан Гризман. Левият бек дойде в Лудогорец през януари т.г. от шведския Халмщад.

До момента той изигра 25 мача с екипа на 14-кратните шампиони във всички турнири. ПФК Лудогорец пожелава успех на Винисиус Ногейра с екипа на Орландо Сити.