НА ЖИВО: Битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал

С участието на шампиона на България Амиго Северозапад
Шампионът на България по футзал Амиго Северозапад отново се изправя срещу едни от най-силните тимове на Стария континент в предварителния кръг на Шампионската лига.
Мачовете са в Арена Бургас, а Амиго има за съперници отбори от Финландия, Молдова и Андора.
Програма на преките предавания:
26 август, сряда: 16:30 ч. Мед Макс /Финландия/ - Рейнджърс ФК /Андора/
19:30 ч. Клик Кишинев /Молдова/ - Амиго Северозапад /България/
27 август, четв.: 16:30 ч. Клик Кишинев /Молдова/ - Футзал Мед Макс /Финландия/
19:30 ч. Амиго Северозапад /България/ - Рейнджърс ФК /Андора/
29 август, съб.: 15:00 ч. Рейнджърс ФК /Андора/ - Клик Кишинев /Молдова/
18:00 ч. Амиго Северозапад /България/ - Футзал Мед Макс /Финландия/
Гледайте битките в предварителния кръг на Шампионската лига. По БНТ 3 от 26 и 29 август!
Подкрепете Амиго и станете част от магията на футзала!